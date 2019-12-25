Противника абортов Трампа лечат препаратом из абортированного плода

Экспериментальное лекарство создано американской компанией Regeneron.

Врага абортов Дональда Трампа лечат препаратом из абортированного плода. Об этом сообщили журналисты из The Guardian. Данный препарат против коронавируса создан американской компанией Regeneron. Его рекламируют как потенциальное лекарство от инфекции. Препарат создан с использованием человеческих клеток, полученных в результате искусственно прерванной беременности (на основе моноклональных антител).

Для изготовления данного коктейля используются стволовые клетки из линии HEK 293 (Human Embryonic Kidney 293). Первоначально они получались от эмбриональных почек человека. Дональд Трамп вместе с администрацией ранее неоднократно выступал против абортов и использования эмбриональных клеток. Белый дом разрабатывает проект, который ограничит возможность добровольного прерывания беременности.

В СМИ уточнили, что представители Regeneron не считают клетки HEK 293 эмбриональной тканью. Сейчас эти клетки воспроизводятся делением в лабораторных условиях. на разработку выделен государственный грант в размере 450 млн долларов. Препарат испытан на 275 людях, но недоступен широкой публике. Примерная стоимость курса лечения с его использованием на данный момент оценивается в 96 тысяч долларов.

Раскрыт срок создания реально действующего лекарства от коронавируса.

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