Трамп начал принимать препарат "Ремдесивир"

Врач президента США рассказал, что состояние пациента улучшилось.

Дональд Трамп начал принимать противовирусный препарат "Ремдесивир". Об этом журналистам сообщил лечащий врач американского президента Шон Конли. Медик добавил, что сейчас пациенту не требуется "дополнительный кислород".

Я рад сообщить, что президент очень хорошо поправляется. Проконсультировавшись со специалистами, мы решили начать лечение препаратом "Ремдесивир". Он завершил прием первой дозы лекарства и отдыхает" цитирует врача пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни

Напомним, что ранее лечащий врач Трампа рассказал, что президенту США сделали инъекцию из восьми граммов коктейля поликлональных антител компании Regeneron. Также политик принял цинк, витамин D, мелатонин и аспирин. В ближайшие несколько дней Трамп проведет в военном госпитале в пригороде Вашингтона. Он продолжит работать оттуда.

Трамп опубликовал видеообращение перед госпитализацией с коронавирусом.

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