Лечащий врач Трампа рассказал о самочувствии президента

Меланья Трамп перенесла все встречи.

Лечащий врач президента Дональда Трампа Шон Конли рассказал о самочувствии главы государства после новости о том, что у него и у супруги Меланьи обнаружили коронавирус. Его слова приводит пресс-служба Белого дома.

Доктор рассказал, что Трамп продолжит работать, несмотря на инфекцию, и останутся в Белом доме.

Президент и первая леди хорошо себя чувствуют в данный момент. Шон Конли, лечащий врач Дональда Трампа.

Меланья Трамп перенесла все встречи и в данный момент находится с мужем на карантине.

Ранее мы писали, что Дональд Трамп и его жена заразились коронавирусом.

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