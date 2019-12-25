Лечащий врач Трампа рассказал о самочувствии президента

Лечащий врач президента Дональда Трампа Шон Конли рассказал о самочувствии главы государства после новости о том, что у него и у супруги Меланьи обнаружили коронавирус. Его слова приводит пресс-служба Белого дома.
Доктор рассказал, что Трамп продолжит работать, несмотря на инфекцию, и останутся в Белом доме.
Президент и первая леди хорошо себя чувствуют в данный момент.
Шон Конли, лечащий врач Дональда Трампа.
Меланья Трамп перенесла все встречи и в данный момент находится с мужем на карантине.
Ранее мы писали, что Дональд Трамп и его жена заразились коронавирусом.
Фото: pixabay.com
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