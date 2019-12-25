Дональд Трамп и его жена заразились коронавирусом

Он и его супруга уйдут на карантин.

Президент США Дональд Трамп и его жена Меланья Трамп заразились коронавирусом. Заявление политик сделал на своей странице в Twitter.

Сегодня первая леди и я дали положительный результат на COVID-19. Дональд Трамп, президент США

По его словам, он и его супруга уйдут на карантин и приступят к лечению немедленно. Врач Трампа рассказал, что заразившиеся чувствуют себя хорошо, будут находится в Белом доме и продолжат выполнять свои обязанности.

Ранее Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти после выборов.

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