Дональд Трамп и его жена заразились коронавирусом

Президент США Дональд Трамп и его жена Меланья Трамп заразились коронавирусом. Заявление политик сделал на своей странице в Twitter.
Сегодня первая леди и я дали положительный результат на COVID-19.
Дональд Трамп, президент США
По его словам, он и его супруга уйдут на карантин и приступят к лечению немедленно. Врач Трампа рассказал, что заразившиеся чувствуют себя хорошо, будут находится в Белом доме и продолжат выполнять свои обязанности.
Ранее Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти после выборов.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все