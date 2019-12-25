Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти после выборов

Он заявил, что эти люди преследовали членов его штаба.

Президент США Дональд Трамп в ходе дебатов с кандидатом на президентский пост от Демократической партии Джо Байдена отказался гарантировать мирную передачу власти после выборов.

По его словам, со времени его победы на выборах в 2016 году никакого мирного перехода не было.

Если вы посмотрите на Хиллари Клинтон, на всех этих людей, там не было перехода, потому что они преследовали меня, пытаясь совершить переворот. Дональд Трамп, президент США

Он заявил, что эти люди преследовали членов его штаба.

Также Трамп раскритиковал метод голосования по почте, так как он считает, что так невозможно точно и оперативно подсчитать голоса. Он опасается, что миллионы бюллетеней будут подделаны, а результаты не объявят в течение месяца.

Ранее Пенс заявил, что Трамп "всю свою жизнь" готовился к дебатам с Байденом.

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