Пенс заявил, что Трамп "всю свою жизнь" готовился к дебатам с Байденом

Вице-президент США рассказал о блестящей подготовки Трампа к дебатам.

Майкл Пенс заявил, что Дональд Трамп "всю свою жизнь" готовился к телевизионным дебатам с Джо Байденом. С соответствующим заявлением выступил перед избирателями в штате Пенсильвания вице-президент США. Слова чиновника приводят представители пресс-пула администрации Белого дома.

Люди задают мне вопрос: "Как долго президент готовился к этим дебатам"? Всю свою жизнь Майкл Пенс, вице-президент США

Чиновник отметил, что Трамп настолько хорошо подготовлен к собственному выступлению, что после их трансляции сторонники главы Белого дома в Пенсильвании забудут о том, что перед ними выступал вице-президент. Ранее Дональд Трамп заявил журналистам телеканала Fox News о том, что готовится к предстоящим дебатам ежедневно.

Байден на дебатах назвал Трампа худшим президентом в истории США.

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