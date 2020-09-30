Демократ назвал главу Белого дома "щенком Путина".

Джо Байден обвинил Дональда Трампа в отказе критиковать Россию. Об этом кандидат в президенты США от Демократической партии заявил в рамках первых дебатов. Они состоялись в Университете Case Western Reserve в Кливленде, штате Огайо.

По словам политика, действующий глава Белого дома пытается избежать критики в отношении Москвы. Байден также повторил ранее опровергнутые домыслы о том, что Россия готова выплачивать денежные вознаграждения за гибель американских солдат в Афганистане.

Во время правления этого президента мы стали слабее, немощнее, беднее, более разобщенными, более жестокими. Факт в том, что я сталкивался лицом к лицу Владимиром Путиным и ясно давал ему понять, что мы от него ничего не потерпим Джо Байден, кандидат в президенты США

По словам демократа, Трамп является "щенком Путина". Байден добавил, что президент США отказывается что-либо говорить президенту России относительно награды за головы американских военных.

Трамп выдвинул Байдену требование пройти тест на допинг перед дебатами.

Видео: YT / CNBC Television