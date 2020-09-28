Трамп выдвинул Байдену требование пройти тест на допинг перед дебатами

По его мнению, Америке не нужен президент, которому нужны стимуляторы.

Президент США Дональд Трамп выдвинул своему конкуренту на предстоящих выборах Джо Байдену требование пройти тест на допинг перед дебатами. Он считает, что его соперник может принимать стимулирующие препараты для лучшего выступления. Заявление Трамп сделал во время выступления в Белом доме.

Президент подчеркнул, что не шутит.

Я готов сдать тест на допинг, я считаю, что он тоже должен. Дональд Трамп, президент США

Он отметил, что на мысли о допинге его натолкнули предыдущие выступления Байдена, которые были очень неравносильными. По его мнению, на дебатах против Элизабет Уоррен и Камалы Харрис Байден выступал сильно хуже, чем против Барни Сандерса.

Трамп отметил, что Байден не Черчиль в плане дебатов, но против Сандреса он выступил нормально. После этого многие стали говорить, что он был на стимуляторах. Президент считает, что это не имеет значения, однако сам решил сдать тест и призывает к этому своего соперника.

По его мнению, Америке не нужен президент, которому нужны стимуляторы, потому что он не сможет на равных говорить с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее СМИ писали, что Трамп не платил подоходный налог в течение 10 лет.

Видео: YouTube / The Hill