СМИ: Трамп не платил подоходный налог в течение 10 лет

Сам президент назвал публикацию фейком.

Газета New York Times опубликовала материал, в котором утверждается, что президент США Дональд Трамп не платил подоходный налог в течение 10 лет. Источником журналистов выступили налоговые декларации главы Белого дома.

Будучи предпринимателем, в качестве причины для неуплаты налогов Трамп указывал крупные убытки своей компании и долги.

Газета утверждает, что в 2016 году, когда Трамп стал президентом США, он заплатил лишь 750 долларов в качестве подоходного налога. В 2017 году сумма была такой же. О данных за 2018 и 2019 ничего неизвестно.

Подчёркивается, что все десять лет до президентства Трамп вовсе не платил подоходный налог.

Сам Дональд Трамп назвал публикацию фейком.

Ранее Трамп заявил о "дружественной" передаче власти после выборов.

Видео: Youtube/Reuters