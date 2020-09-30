Байден на дебатах назвал Трампа худшим президентом в истории США

А ещё "щенком Путина".

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден на дебатах назвал главу государства Дональда Трампа худшим президентом в истории США. Он считает, что никто бы не смог справится с президентскими обязанностями хуже.

Это президент, который портит всё. Джо Байден, кандидат в президенты США

Отметим, что дебаты были полны скандалов. Трамп несколько раз пытался перебить Байдена, из-за чего тот попросил его "заткнуться".

Также Байден назвал Трампа "щенком" президента России Владимира Путина, из-за того, что президент не может российскому коллеге что-то о вознаграждении за "головы" американских солдат в Афганистане, о которых ходили слухи.

Ранее Трамп ответил на обвинения в желании выдвинуть дочь в вице-президенты.

Видео: YT / CNBC Television