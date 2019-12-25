Американский президент заявил о мыслях "больных людей".

Дональд Трамп ответил на обвинения в желании выдвинуть дочь в вице-президенты США. Ранее об этом заявили американские журналисты ас телеканала CNN. По словам политика, предположения о том, что глава Белого дома планировал выдвинуть Иванку Трамп на важный государственный пост в 2016 году, являются мыслями "больных".

Теперь передающая фейковые новости CNN сообщает, что я хотел, чтобы моя дочь Иванка баллотировалась вместе со мной в качестве вице-президента на выборах 2016 года. Неверно и совершенно нелепо. Эти люди больны! Дональд Трамп, президент США

Напомним, что ранее заявление о том, что Трамп хотел сделать свою дочь вице-президентом страны во время предвыборной кампании в 2016 году, сделали несколько местных СМИ. Журналисты сослались на словам бывшего менеджера избирательного штаба Дональда Трампа Рика Гейтса. Он разместил данную информацию в книге "Нечистая игра: история инсайдера о том, как Трамп победил, Мюллер провалился, а Америка проиграла".

Главный инфекционист США: Трамп может получать ложную информацию о коронавирусе.

Фото: Pixabay.com