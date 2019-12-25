Главный инфекционист США: Трамп может получать ложную информацию о коронавирусе

Энтони Фаучи заявил о том, что американский президент может получать сведения, вырванные из контекста.

Главный инфекционист США заявил о том, что Дональд Трамп может получать ложную информацию о коронавирусе. Об этом сообщили журналисты с местного телеканала CNN со ссылкой на главу Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи. Специалист полагает, что советник президента Скотт Атлас говорит Трампу вырванные из контекста данные о пандемии COVID-19.

Да, меня беспокоит, что иногда говорят вещи, которые в действительности вырваны из контекста или на самом деле неверны Энтони Фаучи, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США

Так Фаучи прокомментировал вопрос журналистов о том, обеспокоен ли он ситуацией, что рабочая группа Белого дома по борьбе с распространением коронавируса может говорить Трампу не соответствующие действительности сведения. Фаучи добавил, что готов обсуждать с Атласом имеющиеся противоречия.

Трамп выдвинул Байдену требование пройти тест на допинг перед дебатами.