Политика доставили в военный госпиталь в пригороде Вашингтона.

Дональд Трамп опубликовал видеообращение перед госпитализацией с коронавирусом. Он распространил в собственном Twitter-аккаунте информацию о том, что отправляется в военный госпиталь. По данным экспертов, американский лидер же сейчас находится в медицинском учреждении в пригороде Вашингтона. В госпиталь имени Уолтера Рида его доставил вертолет, который приземлился на лужайке перед учреждением.

Думаю, что у меня все хорошо, но надо убедиться, что все будет в порядке Дональд Трамп, президент США

Политик выглядел на видео слегка уставшим и недомогающим. Напомним, что в пятницу 2 октября стало известно о том, что последний тест президента США на коронавирус показал положительный результат. Инфекция также выявлена у его супруги Меланьи. Оба пациента сразу же ушли на карантин. Все мероприятия с участием Трампа будут отложены или переведены в онлайн-формат.

Фьючерсы на биржах США упали после сообщения о заражении Трампа COVID-19.

Видео:Twitter / Donald J Trump, YouTube / 10 Tampa Bay