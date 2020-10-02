Фьючерсы на биржах США упали после сообщения о заражении Трампа COVID-19

Nasdaq упал на 238 пунктов.

Фьючерсы на биржах США упали после сообщения о заражении президента США Дональда Трампа и его супруги Меланьи COVID-19. Об этом говорят данные с сайта Нью-Йоркской фондовой биржи.

Индексы Dow Jones к 08:45 по московскому времени показал падение на 508 пунктов (1,83%). Они сократились до отметки в 27 181. Индекс S&P 500 включает 500 самых крупных компаний рынка Америки. Он упал на 60 пунктов, Nasdaq - на 238 пунктов, до уровня 11 336,75.

Ранее лечащий врач Трампа рассказал о самочувствии президента. Доктор рассказал, что Трамп продолжит работать, несмотря на инфекцию, и останутся в Белом доме. Президент и первая леди хорошо себя чувствуют в данный момент.

Видео: YouTube / CNN Business