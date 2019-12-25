Клинические испытания Regeneron Pharmaceuticals начнутся в июне.

Раскрыт срок создания реально действующего лекарства от коронавируса. Об этом журналистам "Известий" рассказал глава лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Специалист объяснил, что сейчас медики работают над созданием эффективного препарата против COVID-19, основываясь на поддержке иммунитета зараженного. Эксперты пытаются заставить иммунитет пациента бороться с заболеванием при помощи добавления антител. Этот способ сокращает время на "разворачивание" ответа иммунитета. Подобное лекарство готовят представители из Regeneron Pharmaceuticals.

В последнем релизе они обещали начать клинические испытания лекарства в июне, а препарат выпустить уже в начале осени прокомментировал Павел Волчков

Ученый заметил, что на данный момент ни один медицинский препарат не может эффективно подавлять коронавирус. Лекарства, которые созданы против других вирусов, неэффективны в борьбе против SARS-CoV-2. По мнению Волчкова, они "вызывают больше побочных эффектов, чем лечат".

Вирусолог напомнил, каким малоизвестным способом можно подцепить коронавирус.