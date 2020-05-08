Вирусолог напомнил, каким малоизвестным способом можно подцепить коронавирус

Эксперт рассказал о волосах и головных уборах.

Вирусолог Анатолий Альштейн напомнил о малоизвестном способе заражения коронавирусом: инфекция может попасть на волосы, где сохраняется в течение нескольких дней. Об этом доктор медицинских наук заявил в интервью Пятому каналу.

Эксперт отметил, что на волосах вирус может продержаться двое и трое суток, но если на улицу надеть головной убор, то попавшая на него инфекция останется только на нем, поскольку шапку или кепку снимают, приходя домой.

Альштейн отметил, что угроза заражения на данный момент есть и в крупных, и в малых городах, поэтому важно соблюдать дистанцию в общественных местах и избегать скопления людей. В массовых местах необходима также медицинская маска.

Ранее сообщалось, что коронавирус теряет активность при температуре +30.

Видео: Youtube/ стопкоронавирус.рф