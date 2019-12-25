Глава КНР выступил на торжественной церемонии в честь 70-летия вступления добровольцев в Корейскую войну.

Си Цзиньпин призвал к ускорению модернизации Вооруженных сил Китая. Об этом глава КНР заявил во время выступления в Доме народных собраний. Речь политика была посвящена 70-ой годовщине вступления подразделения народных добровольцев Китая в Корейскую войну.

Мы должны ускорить модернизацию национальной обороны и вооруженных сил, превратить народную армию Китая в вооруженные силы передового мирового уровня Си Цзиньпин, председатель КНР

Китайский лидер уточнил, что на данный момент сложно представить себе сильную страну без сильной поддержки со стороны армии. Он призвал к развитию социализма с китайской спецификой. При этом Цзиньпин напомнил о необходимости продвижения безопасности, процветания и военной мощи государства.

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