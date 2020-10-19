Врачи и эксперты всё равно советуют не трогать упаковки без средств защиты.

В Китае впервые нашли живой коронавирус на замороженных продуктах. Об этом рассказали в Центре по контролю и профилактике заболеваний.

Отмечается, что это первый случай, когда удалось зафиксировать длительное пребывание новой коронавирусной инфекции на упаковке. Инфекцию нашли на упаковке замороженной трески. Инцидент произошёл в городе Циндао.

При этом в Центре добавили, что в мире не зафиксировано ни одного случая заражения COVID-19 после контакта человека и замороженных продуктов. Однако врачи и эксперты всё равно советуют не трогать упаковки без средств защиты.

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Видео: YouTube / 中視新聞