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Си Цзиньпин призвал морских пехотинцев готовиться к войне

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Он призвал военных демонстрировать абсолютную надежность и преданность.

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал морских пехотинцев готовиться к войне. Заявление он сделал во время посещения военной базы в южной китайской провинции Гуандун. Ою этом сообщает агентство Xinhua.

Также он призвал военных демонстрировать абсолютную надежность и преданность.

Необходимо сосредоточить все мысли и силы на подготовке к войне.

Си Цзиньпин, председатель КНР

По его словам, сейчас военные должны находится в состоянии повышенной готовности.

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Видео: YouTube / TVBS NEWS

 

Теги: армия китая, война, си цзиньпинь
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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