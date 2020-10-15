Он призвал военных демонстрировать абсолютную надежность и преданность.

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал морских пехотинцев готовиться к войне. Заявление он сделал во время посещения военной базы в южной китайской провинции Гуандун. Ою этом сообщает агентство Xinhua.

Также он призвал военных демонстрировать абсолютную надежность и преданность.

Необходимо сосредоточить все мысли и силы на подготовке к войне. Си Цзиньпин, председатель КНР

По его словам, сейчас военные должны находится в состоянии повышенной готовности.

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Видео: YouTube / TVBS NEWS