Владимир Путин оценил внимательность стран-участниц ШОС к памяти погибших во времена Второй мировой войны.

Лидеры стран ШОС примут на саммите заявление о сохранении памяти о Второй мировой войны. Об этом в рамках вступительного слова на видеозаседании стран участниц Шанхайской организации сотрудничества рассказал президент России Владимир Путин. Он уточнил, что документ будет принят в рамках встречи.

Сегодня по итогам заседания мы примем заявление, в котором отметим, что глубоко чтим память о Великой Победе, подчеркнем значение подвига наших народов, ценой огромных и невосполнимых жертв спасших мир от нацизма Владимир Путин, президент России

Российский политик заметил, что в принятии заявления он находит не только дань уважения к тем, кто сражался, но и также важный сигнал международному сообществу. Он призвал государства-члены ШОС сплотиться, чтобы сообща отстаивать мир и безопасность.международному сообществу о сплоченности государств - членов нашей организации в их решимости сообща отстаивать мир и безопасность".

Путин напомнил, что в год 75-летия завершения Второй мировой войны страны ШОС особое внимание уделяли памятных мероприятий. В частности, на параде Победы в Москве на Красной площади участвовали расчеты из нескольких стран ШОС.

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Видео: kremlin.ru