Путин заявил о важности вопросов экологии и нацвалют в рамках ШОС

Глава РФ прокомментировал выступление президента Казахстана.

Владимир Путин заявил о важности вопросов экологии и национальных валют в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Таким образом российский политик прокомментировал заявление коллеги из Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Спикер заговорил о необходимости совершенствования механизмов финансирования совместной деятельности стран-участниц ШОС.

Вы подняли много вопросов очень важных, я бы обратил внимание на несколько из них - это совершенствование механизмов финансирования совместной деятельности, более широкое использование национальных валют во взаимных расчетах, развитие инфраструктуры, совместное решение экологических вопросов Владимир Путин, президент России

По словам главы РФ, для Москвы поднятые проблемы важны, так как многие из них являются трансграничными.

Путин считает необходимым избегать политизации ситуации с COVID-19.

Видео: kremlin.ru