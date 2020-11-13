Представитель Кремля прокомментировал трагедию с российским Ми-24, произошедшую в Армении.

Дмитрий Песков: моментальная реакция Баку позволила Москве принять извинения за сбитый вертолет. Об этом пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина сообщил в интервью журналистам RT. Чиновник напомнил, что Кремль принял извинения со стороны Азербайджана сразу после трагедии с Ми-24.

Это действительно беда, это трагедия, погибли двое наших военных, это, конечно, боль для всех наших военачальников и всех наших людей, которые служат в вооруженных силах, и для всех граждан Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина

Чиновник напомнил, что азербайджанцы, а также сам президент моментально отреагировали на данные о том, что их военные атаковали российский вертолет. Правительство Баку заявило о готовности провести расследование и наказать виновных, а также предоставить пострадавшей стороне компенсации.

Азербайджан раскритиковал слова своего посла в России о крушении Ми-24.

Видео: YouTube / RT Россия