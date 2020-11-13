Пресс-секретарь президента РФ сравнил американскую и российскую системы здравоохранения.

Дмитрий Песков объяснил более низкую смертность от COVID-19 в России, чем в США. Об этом пресс-секретарь президента России Владимира Путина рассказал в интервью журналистам RT. По мнению представителя Кремля, российская система здравоохранения оказалась более эффективной, чем американская.

Она совсем другая, она коренным образом отличается от американской системы здравоохранения, и, видите, получилось, что при массовом инфицировании населения наша система здравоохранения лучшим образом может обеспечивать людей защитой Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина

Чиновник заметил, что вопрос о том, за счет чего именно достигается низкая смертность следует адресовать главе Минздрава Михаилу Мурашко. Песков напомнил о принятых в России превентивных мерах. Они помогают снижать темпы распространения инфекции. Речь идет о введении масочного режима и других ограничениях.

У них там в Америке демонстрации, разные акции и так далее, никто ничего не соблюдает. У нас все-таки более дисциплинированно в этом плане Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина

Песков: трубопроводный газ может лучше всего обеспечить энергобезопасность Европы.

Видео: YouTube / RT Россия