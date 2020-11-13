Дмитрий Песков рассказал, что действующие ограничения позволяют "не задушить" российскую экономику.

В Кремле оценили возможность нового локдауна. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в интервью журналистам RT. По данным официального представителя, на данный момент степень мобилизации системы российской системы здравоохранения позволяет не вводить тотальный карантин по стране, а ограничиваться действующими мерами. В противном случае локдаун может привести к "задушенной" экономике.

Мы исходим пока из заявлений Сергея Собянина….что степень мобилизации нашей системы здравоохранения, даже с теми сбоями, о которых мы говорили, позволяет принимать ограничительные меры для понижения уровня инфицирования населения таким образом, чтобы не душить экономику Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина

Чиновник уточнил, что ограничительные меры могут различаться в субъектах РФ. Местная власть исходит из эпидемиологической обстановки в регионе. Правительство наделило губернаторов соответствующими полномочиями еще весной 2020 года.

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Видео: YouTube / RT Россия