Песков: Турция одобрила силовой сценарий в Карабахе

В Кремле рассказали, что Анкара и Москва занимали противоположные точки зрения по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

Дмитрий Песков заявил о том, что Турция одобрила силовой сценарий в Нагорном Карабахе. По словам пресс-секретаря российского лидера, в этом позиция России кардинально отличается от точки зрения Анкары. Об этом официальный представитель Кремля заявил в интервью журналистам RT.

Турция заняла последовательную позицию на одобрение военной операции, на одобрение силового сценария в решении карабахского конфликта. В этом мы серьезно расходились и расходимся во мнениях с нашими турецкими коллегами Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина

Чиновник добавил, что ситуация с разными позициями по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе не мешает взаимодействию между странами, включая обсуждения на высшем уровне.

Песков: Москву и Минск связывают родственные отношения.