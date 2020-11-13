В Кремле оценили сроки начала массовой вакцинации от COVID-19 в России. Об этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил в рамках интервью журналистам RT. По словам чиновника, прививки от коронавируса будут делаться исключительно на добровольной основе.
Это ближайшие месяцы
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина
Отвечая на вопрос о том, в какой срок следует ждать массовой вакцинации населения, Дмитрий Песков не смог назвать точный период.
Песков: РФ может общаться с Западом на равных, не заступая за свои "красные линии".
Видео: YouTube / RT Россия
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все