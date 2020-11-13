Дмитрий Песков рассказал о том, что прививки от коронавируса будут делаться гражданам на добровольной основе.

В Кремле оценили сроки начала массовой вакцинации от COVID-19 в России. Об этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил в рамках интервью журналистам RT. По словам чиновника, прививки от коронавируса будут делаться исключительно на добровольной основе.

Это ближайшие месяцы Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина

Отвечая на вопрос о том, в какой срок следует ждать массовой вакцинации населения, Дмитрий Песков не смог назвать точный период.

Песков: РФ может общаться с Западом на равных, не заступая за свои "красные линии".

Видео: YouTube / RT Россия