По статье за халатность обвиняется экс-руководитель "Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства".

Дело против чиновника о смерти из-за бродячих собак впервые дошло до суда. Об этом рассказали представители Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии. В ведомстве уточнили, что в начале 2020 года появились данные о нападениях бездомных животных на взрослых жителей региона и даже детей. Стаи собак атаковали людей в нескольких районах Красноярска. Последние громкие случаи произошли 23 и 24 февраля прошлого года в Кировском районе. Тогда полиция нашла тела мужчины и женщины со следами укусов.

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Известно, что обвинение предъявлено Евгению Петрюку по части 3 статьи 293 УК РФ (за халатность). Должностное лицо арестовали в конце февраля 2020 года. Далее материалы расследования будут переданы в Октябрьский районный суд Красноярска.

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Фото: Piter.tv