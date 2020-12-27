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Житель Волгограда спас собаку, которая провалилась под лед

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Мужчина разделся до трусов и нырнул за четвероногим.

В сети появилось видео спасения собаки, которая провалились под лёд. Инцидент произошел в Волгороде в поселке Веселая Балка.

Мужчина заметил, что бродячая собака провалилась под лёд. В итоге прохожий разделся до трусов и сначала на корточках полз по льду, а затем нырнул в ледяную воду. 

Жителю Волгорода удалось спасти собаку. По словам местных жителей, пес бегает по поселку, с ним всё хорошо. 

Ранее мы сообщали о том, что московский полицейский спас девушку, спрыгнув с ней с балкона горящей квартиры.

Видео: ВК/Жесть Волгограда

Теги: волгоград, мужчина спас пса
Категории: Лента новостей, Новости России,

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