Московский полицейский спас девушку, спрыгнув с ней с балкона горящей квартиры

Женщина и сотрудник полиции были срочно доставлены в больницу с травмами и ожогами различной степени тяжести.

В Москве полицейский спас девушку, спрыгнув с ней с балкона горящей квартиры. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Известно, что 25-летний старший сержант полиции Максим Кравченко и сержант полиции Владимир Скопцов во время патрулирования узнали, что о пожаре в Большом Коптевском проезде. Правоохранители незамедлительно отправились к месту происшествия. Взобравшись на балкон четвертого этажа, Максим Кравченко увидел там обессилевшую женщину.

Полицейский вместе с ней перелез через ограждение. Сотрудник из последних сил держался за раскаленную перекладину, прижимая к себе женщину. Понимая, что иного способа спастись нет, они спрыгнули в сугроб Ирина Волк, представитель МВД России

В этот момент сержант полиции Владимир Скопцов эвакуировал жителей дома. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев принял решение о представлении к государственной награде полицейских.

В настоящий момент женщина и полицейский Максим Кравченко были срочно доставлены в больницу с травмами и ожогами.

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Видео: МВД России