На территории склада частично обрушилась кровля.

В Самаре загорелся склад по фасовке восточных сладостей. Об этом рассказали представители региональной пресс-службы ГУ МЧС. По данным экстренного ведомства, сначала огонь охватил территорию в 200 квадратных метров. В настоящее время информации о пострадавших или погибших нет.

По прибытию установлено, что происходит горение склада по фасовке восточных сладостей на площади 200 квадратных метров, произошло частичное обрушение кровли на площади 100 квадратных метров сообщение ГУ МЧС по Самарской области

Известно, что пламя распространилось на 500 квадратных метров, а позже пожарным удалось сократить площадь до 100 квадратных метров. На складе произошло частичное обрушение кровли.

В Омске загорелось здание станции техобслуживания.

Фото: 63.ru

