В Омске загорелось здание станции техобслуживания

В Омске загорелось здание станции технического обслуживания автомобилей. Об этом рассказали региональные представители пресс-службы ГУ МЧС. По данным экстренной службы, пламя распространилось на территорию в 600 квадратных метров. Горит трехэтажное здание. В настоящее время сведений о пострадавших нет.
Произошел пожар на станции техобслуживания на улице Вавилова на площади 600 квадратных метров
сообщение ГУ МЧС по Омской области
К ликвидации пламени привлечены 104 человека из личного состава ведомства, а также 26 единиц спецтехники.
Пожар на складе продуктов в Омске ликвидировали.
Видео: VK / Инцидент Омск
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