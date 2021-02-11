В Омске загорелось здание станции техобслуживания

Пожар распространился на 600 кв.м.

В Омске загорелось здание станции технического обслуживания автомобилей. Об этом рассказали региональные представители пресс-службы ГУ МЧС. По данным экстренной службы, пламя распространилось на территорию в 600 квадратных метров. Горит трехэтажное здание. В настоящее время сведений о пострадавших нет.

Произошел пожар на станции техобслуживания на улице Вавилова на площади 600 квадратных метров сообщение ГУ МЧС по Омской области

К ликвидации пламени привлечены 104 человека из личного состава ведомства, а также 26 единиц спецтехники.

Пожар на складе продуктов в Омске ликвидировали.

Видео: VK / Инцидент Омск