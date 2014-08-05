Пожар на складе продуктов в Омске ликвидировали

Пожарные потушили пламя за восемь часов.

Пожар на складе продуктов на левом берегу Омска ликвидировали. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ГУ МЧС по региону. Представители экстренного ведомства выезжали на вызов на улицу 2-я Казахстанская. Там очевидцы заметили возгорание. Пожарные уточнили, что пострадала территория с площадью в 4 000 квадратных метров. Тушили помещение по повышенному рангу сложности.

Полная ликвидация последствий пожара в 12:38 по местному времени (9:38 по московскому времени) пресс-служба ГУ МЧС по Омской области

Ранее в 07:22 часов по местному времени (04:22 по московскому времени) специалисты заявили о ликвидации открытого пламени на 1200 квадратных метрах. До приезда бригады пожарных со склада самостоятельно смогли эвакуироваться восемь сотрудников. На данный момент информации о пострадавших нет. Полностью огонь ГУ МЧС ликвидировали спустя восемь часов после начала пожара.

В квартирном пожаре на улице Ленина погибла пенсионерка.

Видео: МЧС России по Омской области