В квартирном пожаре на улице Ленина погибла пенсионерка

Труп женщины обнаружил ее сын.

В одиннадцатом часу вечера в среду, 3 февраля, в полицию Петербурга поступило сообщение от 49-летнего местного жителя. Как стало известно Piter.TV, мужчина рассказал правоохранителям о найденном в квартире на улице Ленина трупе своей матери.

Со слов мужчины, в трехкомнатной квартире, где его мать жила одна, произошел пожар, это подтвердили прибывшие на место экстренные службы. В обгоревшем помещении обнаружили труп 84-летней женщины с частично обгоревшими конечностями. Тело погибшей направили в морг для установления причины смерти.

Ранее мы рассказывали, что в Ленобласти осудили мужчину, который изнасиловал и задушил 10-летнюю девочку.

Фото: Piter.TV