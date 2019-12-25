В квартирном пожаре на улице Ленина погибла пенсионерка

В одиннадцатом часу вечера в среду, 3 февраля, в полицию Петербурга поступило сообщение от 49-летнего местного жителя. Как стало известно Piter.TV, мужчина рассказал правоохранителям о найденном в квартире на улице Ленина трупе своей матери.
Со слов мужчины, в трехкомнатной квартире, где его мать жила одна, произошел пожар, это подтвердили прибывшие на место экстренные службы. В обгоревшем помещении обнаружили труп 84-летней женщины с частично обгоревшими конечностями. Тело погибшей направили в морг для установления причины смерти.
Ранее мы рассказывали, что в Ленобласти осудили мужчину, который изнасиловал и задушил 10-летнюю девочку.
Фото: Piter.TV
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