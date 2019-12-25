В суде Оренбурга решили судьбу мошенников, которые обманули пенсионерку на 37 млн рублей

Они принудили женщину вступить в схему перепродажи изотопа цинка.

Оренбуржцам, которые обманули пенсионерку на 37 млн рублей, вынесли приговор. Подсудимым назначили наказание в виде лишения свободы на 4 лет 6 месяцев до 15 лет с отбыванием в колониях общего и строгого режима. Об этом сообщает в МАКС пресс-служба МВД РФ.

Жертвой оказалась 68-летняя женщина. Группа мошенников орудовала с сентября 2023 по июль 2024 года. Обманным способом у пожилой дамы украли 37 млн рублей. Известно, что один из участников преступной схемы преставился бизнесменом и втянул потерпевшую в якобы выгодную схему перепродажи порошка цинка. В итоге пенсионерка приобрела восемь банок с веществом, где на самом деле не было дорогостоящих материалов, а хранились железо и алюминий.

Каждый из осужденных должен будет выплатить штраф, а пенсионерка получит компенсацию.

Ранее сообщалось, что сотрудники МВД поймали аферистов, которые обеспечивали связь для телефонных мошенников. 20-летние задержанные организовали в шести воронежских квартирах нелегальные технические центры. В результате схемы они зарабатывали 35 тыс. рублей в неделю.

