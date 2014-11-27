Беглов назвал Рыбный фестиваль новой весенней традицией Петербурга

На Пионерской площади производители из восьми регионов России представили свою продукцию.

Губернатор Александр Беглов дал старт II Рыбному фестивалю в Санкт-Петербурге. Мероприятие проходит на Пионерской площади, где организованы торговые места для производителей из Петербурга, Ленинградской области, Карелии, Ямало-Ненецкого автономного округа, Якутии и других регионов.

Рыбный фестиваль наравне с другими специализированными мероприятиями стал традицией весеннего Петербурга. Жители и гости города могут увидеть разнообразие продукции перерабатывающих предприятий. Петербург по поручению Президента России развивает портовую и логистическую инфраструктуру, поддерживает производителей рыбной продукции. Предприятия Петербурга в 2025 году произвели порядка 66 тысяч тонн рыбной продукции. Наш город также развивает гастрономический туризм как отдельное направление. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

В прошлом году первый Рыбный фестиваль посетили более 32 тысяч человек, было реализовано 12 тонн рыбопродукции. В этом году площадь фестиваля расширена до 17,5 тысяч кв. метров. Впервые под программу ярмарки задействован прилегающий парк Театра юных зрителей. Центром зоны отдыха стал арочный шатёр киностудии "Ленфильм". В рамках фестиваля проходят бесплатные показы отечественных фильмов, посвящённых Празднику Весны и Труда, а также кулинарные мастер-классы, творческие конкурсы и развлечения для всей семьи.

Рыбный фестиваль продлится три дня — с 1 по 3 мая. Ярмарка работает ежедневно с 12 до 21 часа.

