В Ленобласти осудили мужчину, который изнасиловал и задушил 10-летнюю девочку

Осужденный пробудет за решеткой 20 лет.

В Ленобласти суд вынес приговор в отношении мужчины, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 10-летней девочки. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России по 47-му региону.

Преступление произошло 26 марта 2011 года. Следствие установило, что подсудимый, находясь в своем доме в городе Волосово, воспользовался беспомощностью 10-летней девочки, изнасиловал ее, а после задушил. Чтобы скрыть преступления педофил спрятал тело ребенка в лесу, в нескольких километрах от деревни Извара и прикрыл снегом.

Дело не удалось раскрыть по горячим следам. Насильника-убийцу задержали спустя 10 лет после преступления. Его признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет в исправительной колонии строго режима.

Ранее мы писали, что в Ленобласти нашли мужчину, который в 2003 году попытался изнасиловать и убил девушку.

Фото: Piter.TV