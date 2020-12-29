В Ленобласти нашли мужчину, который в 2003 году попытался изнасиловать и убил девушку

Тело было найдено за автобусной остановкой, девушка была задушена собственными брюками.

В Ленобласти задержали подозреваемого, который осенью 2003 года попытался изнасиловать, а потом задушил 22-летнюю девушку. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В поселке Войсковицы Гатчинского района Ленинградской области 5 сентября 2003 года в кустах за остановкой со следами удушения был найден труп Е. Положение трупа и одежды на месте происшествия с наибольшей долей вероятности указывало на сексуальный мотив преступления.

По данному факту Гатчинской городской прокуратурой Ленинградской области было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

По подозрению в совершении данного преступления 21 января был задержан 46-летний мужчина, ранее судимый. Он изобличен в том, что 5 сентября 2003 года после совместного распития алкогольных напитков в общежитии пошел провожать на автобусную остановку Е., где совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, а также пытался ее изнасиловать, но не смог довести умысел до конца. После этого он затащил потерпевшею в кусты за автобусную остановку, где ее же брюками задушил девушку и скрылся.

Уголовное дело переквалифицировано на ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Задержанный 23 марта 2010 года был осужден по ст. 115 ч. 2 п. а (Умышленное причинение легкого вреда здоровью), ст. 130 ч. 1 УК РФ (Оскорбление личности).

Фигуранты дела об убийстве семьи бизнесмена в Ленобласти получили 19 и 23 года колонии.

Фото: Piter.tv