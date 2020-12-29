Фигуранты дела об убийстве семьи бизнесмена в Ленобласти получили 19 и 23 года колонии

Ленинградский областной суд поставил точку в деле об убийстве семьи Дмитрия Зейналова, которое было совершено в 2005 году.

В четверг, 21 января, Ленинградский областной суд на официальном сайте опубликовал приговор двум обвиняемым в убийстве семьи бизнесмена Дмитрия Зейналова в 2005 году.

Присяжные признали виновными непосредственного исполнителя и бизнесмена, который заказал убийство. Следствие установило, что в 2005 году Александр Зотов убил Дмитрия Зейналова, его жену, 14-летнюю дочь и сына 11 лет. Преступление было совершено топором и автоматом Калашникова. Убийство заказал бизнес-партнер Зейналова гендиректор компании "Троицкий дом" Александр Тютин. Убийство четырех человек оценили в 10 тысяч долларов. Помимо этого бизнесмен попытался убить племянницу через 13 лет, когда женщина попыталась через суд истребовать 8 миллионов рублей. Тютин признался в обоих эпизодах.

Зотову назначено лишение свободы сроком на 19 лет, Александру Тютину – 23 года в колонии строгого режима.

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Фото: Piter.TV