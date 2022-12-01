Трамп убедил Coca-Cola изменить рецептуру напитка специально для США

Кукурузный сироп будет заменен тростниковым сахаром.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил о согласии компании Coca-Cola вернуть в рецептуру производства товаров для внутреннего рынка тростниковый сахар. Соответствующее заявление сделали журналисты из новостного агентства The Reuters. В материале автор уточнил что на данный момент предприятие, размещенной в США, использует для изготовления газированного напитка использует кукурузный сироп, в то время как в других странах — тростниковый сахар. Инициатива лидера Белого дома может исходить из стремления продвинуть собственную инициативу "Сделаем Америку снова здоровой" (Make America Healthy Again, MAHA).

Представитель Coca-Cola заявил, что базирующаяся в Атланте компания вскоре поделится подробностями о новых предложениях, и что она ценит энтузиазм Трампа в отношении ее продукта. публикация СМИ

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