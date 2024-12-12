Глава X5 оценила шансы Сoca-Cola вернуться в российские магазины

По ее словам, компания готова вести диалог с потенциальными "возвращенцами".

Глава компании X5 Екатерина Лобачева оценила шансы американского бренда Сoca-Cola вернуться в российские магазины. Об этом она рассказала в интервью РБК.

По ее словам, руководство X5 будет руководствоваться прежде всего своими интересами в случае возвращения Coca-Cola и других популярных брендов. Лобачева отметила, что компания готова вести диалог с потенциальными "возвращенцами". Она также подчеркнула, что у этих брендов не будет привилегий, а "приручать покупателя к чему-то обратно" никто не собирается.

Ранее Мантуров заявил о необходимости выработать подходы к возвращению на рынок РФ западных компаний.

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