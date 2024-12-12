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Глава X5 оценила шансы Сoca-Cola вернуться в российские магазины
Сегодня, 11:50
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Глава X5 оценила шансы Сoca-Cola вернуться в российские магазины

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По ее словам, компания готова вести диалог с потенциальными "возвращенцами".

Глава компании X5 Екатерина Лобачева оценила шансы американского бренда Сoca-Cola вернуться в российские магазины. Об этом она рассказала в интервью РБК.

По ее словам, руководство X5 будет руководствоваться прежде всего своими интересами в случае возвращения Coca-Cola и других популярных брендов. Лобачева отметила, что компания готова вести диалог с потенциальными "возвращенцами". Она также подчеркнула, что у этих брендов не будет привилегий, а "приручать покупателя к чему-то обратно" никто не собирается.

Ранее Мантуров заявил о необходимости выработать подходы к возвращению на рынок РФ западных компаний.

Фото: pxhere.com

Теги: coca-cola, x5 group, бренды, магазины
Категории: Лента новостей, Новости России,

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