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Мантуров заявил о необходимости выработать подходы к возвращению на рынок РФ западных компаний
Сегодня, 14:51
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Мантуров заявил о необходимости выработать подходы к возвращению на рынок РФ западных компаний

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По его словам, "нельзя табуировать саму такую возможность".

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил о необходимости выработать подходы к возвращению на российский рынок западных компаний. Об этом он заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

По словам Мантурова, "нельзя табуировать саму такую возможность". Он также подчеркнул, что "открывать двери" необходимо только в те ниши, в которых Россия согласится поделиться своим суверенитетом.

Ранее Мантуров рассказал о росте онлайн-торговли в России.

Фото: Правительство России

Теги: вице-премьер россии, денис мантуров, зарубежные компании
Категории: Лента новостей, Новости России,

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