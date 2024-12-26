Мантуров заявил о необходимости выработать подходы к возвращению на рынок РФ западных компаний

По его словам, "нельзя табуировать саму такую возможность".

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил о необходимости выработать подходы к возвращению на российский рынок западных компаний. Об этом он заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

По словам Мантурова, "нельзя табуировать саму такую возможность". Он также подчеркнул, что "открывать двери" необходимо только в те ниши, в которых Россия согласится поделиться своим суверенитетом.

Ранее Мантуров рассказал о росте онлайн-торговли в России.

Фото: Правительство России