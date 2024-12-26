Мантуров рассказал о росте онлайн-торговли в России

Вице-премьер РФ сообщил о росте экономических показателей.

В 2024 году онлайн-торговля в России выросла на 40 процентов по сравнению с предыдущим. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Чиновник из федерального правительства заметил, что сбалансировано также развивается и офлайн-торговля, рост показателей фиксируется во внутренних продажах. Оборот составляет порядка 60 триллионов рублей, а отрасль обеспечивает около 13 процентов от внутреннего валового продукта. В работе задействованы силы свыше 13 миллионов человек.

Мы здесь лидеры в мире. И в том числе это отражается на характере торговли в целом. Это развитие параллельно и гипермаркетов, и супермаркетов. Денис Мантуров, вице-премьер РФ

Вице-премьер отметил, что увеличивается и количество торговых объектов. Здесь наше государство находится на лидирующих местах по сравнению с Европой и Азией.

Мантуров рассказал о росте производства вооружения в 2024 году.

Фото и видео: Правительство России