Мантуров рассказал о росте производства вооружения в 2024 году

Вице-премьер РФ рассказал о работе ОПК в рамках СВО.

Основной объем российского вооружения, заложенного на 2024 год, уже поставлен в Вооруженные силы страны, а производство боевой авиации и бронетанковой техники увеличено в 2,5 раза. Некоторых видов артиллерийского вооружения изготовлено в 15 раз больше. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Чиновник из правительства добавил, что графики поставок профильной продукции на следующий год уже сверстана производителями и властями, а на 2026 год - только формируется.

Что касается тех объемов, которые были заложены по графику особо востребованных образцов вооружения на текущий год, основной объем весь уже поставлен. По каким-то позициям есть существенное даже перевыполнение. Денис Мантуров, вице-премьер РФ

ностранные заказчики в курсе модернизации отечественной военной техники с учетом условий специальной военной операции, поэтому ей интересуются. В кабмине России добавили, что работы по усовершенствованию и доработке ведутся в оперативном режиме. Подобный формат будет сохраняться и в будущем. Сейчас формируется запрос от основных заказчиков министерства по обороне, целевых ведомств.

Мантуров: РФ готова поддержать внедрение маркировки у партнеров в ЕАЭС.

Фото и видео: Правительство России