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Мантуров: РФ готова поддержать внедрение маркировки у партнеров в ЕАЭС

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Вице-премьер РФ выступил на форуме "Антиконтрафакт" в Казахстане.

Москва приветствует активное внедрение маркировки товаров для борьбы с контрафактом в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также Узбекистане. Соответствующее заявление сделал в ходе видеообращения к участникам форума "Антиконтрафакт", организованного в Астане, первый вице-премьер России Денис Мантуров. Чиновник объяснил коллегам, что отечественные эксперты готовы оказать поддержку в использовании технологий. Он напомнил, что в РФ цифровой инструмент в борьбе с незаконным оборотом реализуется уже в отношении 24 товарных групп, а еще по 16 товаров проводятся добровольные эксперименты.

Маркировка активно внедряется в странах ЕАЭС, а также в Узбекистане. Рассчитываем, что наши партнеры будут расширять перечень маркируемой номенклатуры. Готовы оказать им в этом организационную, технологическую и аналитическую поддержку.

Денис Мантуров, вице-премьер РФ

Чиновник из федерального правительства уточнил, что дальнейшая консолидация усилий по зачистке теневого рынка особенно актуальна с учетом роста товарооборота, происходящего в периметре ЕАЭС. Рост показателей влечет за собой попытки усиления деятельности тех лиц, кто привык работать вне правового поля. 

Эксперты прокомментировали интервью Мантурова об импортозамещении.

Фото и видео: Правительство России

Теги: денис мантуров, еаэс, контрафакт, маркировка
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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