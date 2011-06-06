Эксперты прокомментировали интервью Мантурова об импортозамещении

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров дал интервью изданию "Ведомости". По мнению авторов Telegram-канала "Мейстер", беседа интересна заметным изменением логики госуправления по сравнению с ранним постсоветским периодом. Когда первому вице-премьеру задают вопрос "нужно ли столько самолетов нашим авиакомпаниям", он отвечает не "рынок покажет", а "есть потребность в перевозке". Эксперты уверены, что это две большие разницы – потребность в перевозке с учетом планов развития экономики страны в целом и отдаленных регионов в частности, и возможность получить прибыль "здесь и сейчас".
Сложно сказать, будет ли реализована эта программа в полном объеме, учитывая и санкции и общую обстановку, считают телеграмеры.
При этом сам подход к ее реализации важен – если он строится от потребностей развития, шансы на эту реализацию намного выше. В этой же логике выдержан и комментарий по судьбе МС-21, который будут запускать в серию несмотря на то, что импортозамещение всех необходимых агрегатов, не лучшим образом сказалось на массе самолета.
Telegram-канала "Мейстер"
Ранее эксперты прокомментировали слова Путина о необходимости увеличить число пассажиров авиарейсов внутри ДФО.
Фото: duma.gov.ru
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