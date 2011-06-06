Эксперты прокомментировали интервью Мантурова об импортозамещении

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров дал интервью изданию "Ведомости". По мнению авторов Telegram-канала "Мейстер", беседа интересна заметным изменением логики госуправления по сравнению с ранним постсоветским периодом. Когда первому вице-премьеру задают вопрос "нужно ли столько самолетов нашим авиакомпаниям", он отвечает не "рынок покажет", а "есть потребность в перевозке". Эксперты уверены, что это две большие разницы – потребность в перевозке с учетом планов развития экономики страны в целом и отдаленных регионов в частности, и возможность получить прибыль "здесь и сейчас".

Сложно сказать, будет ли реализована эта программа в полном объеме, учитывая и санкции и общую обстановку, считают телеграмеры.