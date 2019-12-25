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Эксперты прокомментировали слова Путина о необходимости увеличить число пассажиров авиарейсов внутри ДФО
Сегодня, 12:44
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Эксперты прокомментировали слова Путина о необходимости увеличить число пассажиров авиарейсов внутри ДФО

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Помимо того, решить предстоит и организационные вопросы, включая, в частности, проблему регулирования местных перевозок.

Путин на совещании по инфраструктуре Дальнего Востока заявил о необходимости достичь рубежа в 4 млн пассажиров авиарейсов внутри региона. Это существенный прирост – сейчас внутри ДФО оборот меньше 2 млн авиационных пассажиров, а общий оборот в 11 млн обеспечивается в основном рейсами с Дальнего Востока в Москву, иные регионы и за рубеж, пишет Telegram-канал "Мейстер".

Эксперты полагают, что на Дальнем Востоке предстоит существенно обновить как авиапарк региональных и местных линий, так и аэродромы. Но помимо того, решить предстоит и организационные вопросы, включая, в частности, проблему регулирования местных перевозок.

Требования к аэропортам и сборы очень сильно задирают планку местным авиалиниям, вынуждая операторов или прекращать деятельность, или уходить в тень – не секрет, что значительная часть местных авиаперевозок выполняется в Сибири и на Дальнем Востоке нелегально, на самолетах не имеющих сертификата летной годности, с площадок не допущенных к использованию. Запретить это невозможно, летать люди все равно будут – несмотря на запрет, и здесь нужно искать решение.

Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС. 

Фото: kremlin.ru

Теги: мейстер, новости россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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