Турция подала заявку на вступление в БРИКС: мнение экспертов

Перед Восточным экономическим форумом (ВЭФ) от Турции поступила заявка на вступление в БРИКС. Также на форуме желание членства выразила Малайзия. Как пишет Telegram-канал "Мейстер", Сергей Лавров в интервью с РБК отметил, что порядка 30 стран выражают интерес к сотрудничеству с БРИКС, а в октябре на саммите в Казани планируется выработать критерии для стран-партнеров организации. Кроме того, глава МИД РФ коснулся темы ценностей БРИКС – они, по его словам, основаны на уважении международного права, устава ООН и многополярности.

Эксперты отметили, что очень многие организации помимо БРИКС постулируют те же ценности. Однако быть и казаться, это не одно и то же, уточили авторы поста.

В мире это, очевидно, понимают, поэтому БРИКС с его простотой правил и уважением к суверенитету стран, а также желанием честной торговли, выглядит чрезвычайно привлекательно. Поэтому вступить в БРИКС хотят так много стран, что уже приходится структурировать поток желающих, вводя категорию стран-партнеров. Которые, по сути, будут кандидатами на членство, имеющими возможность оценить прелести работы БРИКС до своего непосредственного вступления. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали встречу Мишустина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна.

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