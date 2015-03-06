Эксперты прокомментировали встречу Мишустина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна

Встреча Михаила Мишустина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна закончилась решением о том, что главы правительств будут продолжать укреплять взаимопонимание и диалог между финансово-банковскими организациями, обеспечивать бесперебойное и нормальное функционирование каналов расчетов в торговле между Россией и Китаем. Об этом пишет Telegram-канал "Мейстер".

Авторы поста отметили, что в последнее время было много новостей о проблемах с расчетами – все больше банков, как китайских, так и в третьих странах, стали отклонять платежи, опасаясь санкций. В условиях стабильно растущего товарооборота между странами, который, по данным статистики КНР, только в 2023 году вырос на 26,3% до $240,11 млрд, это не могло не вызвать озабоченность. Причем не только у нашей стороны, но и у Китая, для которого рынок РФ становится все более значимым с каждым годом.

Позиция Китая тут остается неизменной. Пекин выступает против санкций и продолжит помогать нашей стране их обходить. Активные угрозы со стороны Вашингтона подействовали на отдельные банки Поднебесной, но явно не произвели впечатления на власти страны. Напротив, подобные действия только усиливают желание России, Китая и других дружественных стран как можно скорее создать финансовую систему независимую от Запада. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что российский самолет "Байкал" за год подорожал почти втрое.

Фото: government.ru