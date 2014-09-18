Российский самолет "Байкал" за год подорожал почти втрое: мнение экспертов

Цена самолета "Байкал", который должен заменить на местных линиях машины размерности Ан-2, понялась почти втрое. Как уточили эксперты Telegram-канала "Мейстер", желающих брать на себя эксплуатацию этого самолета с ежемесячным лизинговым платежом более 5 млн рублей не так уж и много.

Вместе с тем проблема дефицита самолетов для местных линий никуда не девается, и дешевого готового решения никто не даст, считают телеграмеры, отметив, что при поточном производстве и с упрощенным составом оборудования она может составлять около 200 млн за воздушное судно. Это тоже не 120 из задания 2019 года, но уже величина, позволяющая коммерческую эксплуатацию.

Но чтобы к этой цене дойти, производство нужно сначала раскрутить. И да, это придется делать за государственный счет, но, разумеется, не в форме "государство покупает самолеты за дорого и передает компаниям за недорого". Субсидирования лизинговой ставки, льготное кредитование, налоговые освобождения и иные меры, привычные по другим отраслям, могут сделать самолет рентабельным и при цене "начального этапа". Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Уральский завод гражданской авиации