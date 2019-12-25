Эксперты прокомментировали планы по привлечению КНР к освоению и эксплуатации Севморпути

РФ стремиться привлечь КНР к освоению и эксплуатации Севморпути. По мнению авторов Telegram-канала "Мейстер", в ходе проекта надо иметь в виду несколько важных моментов. Во-первых, Китай заинтересован в собственных доходах и диверсификации маршрутов, по которым идут поставки, обеспечивающие эти доходы. Во-вторых, страна намерена извлекать эти доходы самостоятельно, поэтому по СМП будет стремиться ходить сам, изучая перспективы постройки ледоколов.
Строить планы освоения и расширения инфраструктуры СМП РФ нужно опираясь на собственные промышленные и финансовые возможности, а любые возможные средства, которые к этому может прибавить китайское участие, рассматривать как приятное незапланированное дополнение, уверены телеграмеры.
И тогда риски для перспективных планов развития СМП будут намного ниже. Строго говоря, опыт сотрудничества с Китаем в разработке авиатехники показывает ровно то же самое.
Telegram-канал "Мейстер"
Ранее мы сообщили о том, что Boeing приостановил испытания 777X из-за поломки.
Фото: aoosk.ru
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