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Эксперты прокомментировали планы по привлечению КНР к освоению и эксплуатации Севморпути
Сегодня, 12:10
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Эксперты прокомментировали планы по привлечению КНР к освоению и эксплуатации Севморпути

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Строить планы освоения и расширения инфраструктуры СМП РФ нужно опираясь на собственные промышленные и финансовые возможности.

РФ стремиться привлечь КНР к освоению и эксплуатации Севморпути. По мнению авторов Telegram-канала "Мейстер", в ходе проекта надо иметь в виду несколько важных моментов. Во-первых, Китай заинтересован в собственных доходах и диверсификации маршрутов, по которым идут поставки, обеспечивающие эти доходы. Во-вторых, страна намерена извлекать эти доходы самостоятельно, поэтому по СМП будет стремиться ходить сам, изучая перспективы постройки ледоколов.

Строить планы освоения и расширения инфраструктуры СМП РФ нужно опираясь на собственные промышленные и финансовые возможности, а любые возможные средства, которые к этому может прибавить китайское участие, рассматривать как приятное незапланированное дополнение, уверены телеграмеры.

И тогда риски для перспективных планов развития СМП будут намного ниже. Строго говоря, опыт сотрудничества с Китаем в разработке авиатехники показывает ровно то же самое.

Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что Boeing приостановил испытания 777X из-за поломки.

Фото: aoosk.ru

Теги: мейстер, севморпуть
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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